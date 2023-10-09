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За восемь месяцев татарстанцы потратили на медицинские услуги почти 18,3 млрд рублей

02:33, 09.10.2023
За восемь месяцев татарстанцы потратили на медицинские услуги почти 18,3 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оборот платных медицинских услуг, оказанных населению Татарстана за январь-август 2023 года составил 18,28 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 5,1%.

В августе татарстанцы воспользовались платными медицинскими услугами на общую сумму 2,67 млрд рублей. Это на 0,4% меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года.

Доля медицинских услуг в общем объем платных услуг, оказанных татарстанцев за восемь месяцев, составила 7%. Для сравнения, на жилищные услуги за этот период пришлось 5,9%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе 2023 года объем платных услуг, оказанных татарстанцам, составил 32 млрд рублей. Это на 8,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

В целом по итогам января — августа 2023 года объем платных услуг населению Татарстана составил 260,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 7,4%.

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Татьяна Демина
БизнесУслугиОбществоМедицина Татарстан
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