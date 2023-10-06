Дефицит российского бюджета за 9 месяцев составил почти 1,7 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Дефицит федерального бюджета в период с января по сентябрь предварительно составил 1,7 трлн рублей. Такие данные предоставили в Минфине России.

По предварительной оценке ведомства, объем доходов федерального бюджета в январе — сентябре 2023 года составил 19,7 трлн рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года.

Расходы составили 21,4 трлн рублей, превысив показатели 2022 года на 9,7%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете (№466-ФЗ) и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами «бюджетного правила»). Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете (№466-ФЗ), — сказано в отчете.

На прошлой неделе правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%. Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026-м — 34,1 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей в 2025 году, 35,6 трлн рублей в 2026-м.



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Айрат Назипов