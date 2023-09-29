Кабмин России внес в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2024—2026 годы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов, сообщает пресс-служба кабмина.

При формировании проекта, как пояснили в пресс-службе, правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом.

Один из основных приоритетов — адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. Так, на выплату единого пособия на 2024—2026 годы предусмотрено 4,4 трлн рублей, что позволит обеспечить им более 10 млн граждан. Еще около 1,6 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, а более 482 млрд рублей — на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

На поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 100 млрд рублей. Средства также запланированы на горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капремонт общеобразовательных учреждений и др.

Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%. Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026-м — 34,1 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей в 2025 году, 35,6 трлн рублей в 2026-м.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на прошлой неделе правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Тогда же стало известно, что он будет дефицитным. Дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м и 1,5 трлн рублей в 2026-м.



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Максим Кокунин