Кабмин России внес в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2024—2026 годы
Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов, сообщает пресс-служба кабмина.
При формировании проекта, как пояснили в пресс-службе, правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом.
Один из основных приоритетов — адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. Так, на выплату единого пособия на 2024—2026 годы предусмотрено 4,4 трлн рублей, что позволит обеспечить им более 10 млн граждан. Еще около 1,6 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, а более 482 млрд рублей — на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.
На поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 100 млрд рублей. Средства также запланированы на горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капремонт общеобразовательных учреждений и др.
Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%. Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026-м — 34,1 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей в 2025 году, 35,6 трлн рублей в 2026-м.
Напомним, на прошлой неделе правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Тогда же стало известно, что он будет дефицитным. Дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м и 1,5 трлн рублей в 2026-м.
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