«КОС-Синтез-УОР» проиграл «Балтике»

Казанский молодежный клуб «КОС-Синтез-УОР» в матче нового сезона уступил питерской «Балтике». Встреча завершилась со счетом 7:15 (2:3, 2:4, 1:4, 2:4).

Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Комаров (2), Тазеев (2), Махиянов (1), Полозенко (1), Филатов (1).

Счет открыла «Балтика». Несмотря на две успешные контратаки в исполнении Яна Полозенко и Аскара Махиянова, именно гости завершили первый период в свою пользу. На старте второго периода соперники обменялись голами, но команда из Санкт-Петербурга снова ушла на перерыв с преимуществом. Ситуация повторилась и в последующих игровых отрезках.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез-УОР» (архив)

В субботу, 7 октября, соперники проведут повторную встречу в Казани. Начало игры в 12.00.

В предыдущем матче «КОС-Синтез-УОР» уступил астраханскому «Динамо». Счет 18:7 (4:1, 4:3, 5:1, 5:2). Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Белянский (2), Самсонов (1), Комаров (1), Тазеев (1), Шайдуллин (1) и Ганиев (1).

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Айрат Назипов