«КОС-Синтез-УОР» уступил «Динамо»

Казанская молодёжная команда «КОС-Синтез-УОР» во втором матче нового сезона уступила астраханскому «Динамо». Счет 18-7 (4-1, 4-3, 5-1, 5-2).

Игра проходила в Астрахани. Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Белянский (2), Самсонов (1), Комаров (1), Тазеев (1), Шайдуллин (1) и Ганиев (1).



— Выездная игра против «Динамо» получилась для наших ребят в разы более сложной, чем дома. Они много бросали по воротам соперника, смело шли вперёд, но совершенно упустили начало — 1-4. Заводчане смогли завязать борьбу во второй четверти, но завершили первую половину встречи с двойным отставанием, 4-8. Отыграться после большого перерыва не получилось. Финальная сирена запечатлела на табло счёт 7-18, не в пользу «КОС-Синтез-УОР», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

1 октября ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» вернутся в столицу Татарстана и начнут подготовку ко второму туру Чемпионата России. 6-7 октября команда примет в казанском бассейне «Оргсинтез» питерскую «Балтику».

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Татьяна Демина