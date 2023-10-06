Владелец Aperol требует запретить продажу напитков под своим брендом в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Компания Davide Campari-Milano N.V. обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Иностранная компания заявила об обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара, указав, что согласие на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешен к параллельному импорту, но в их принятии суд отказал.

Заседание по делу назначено на 30 октября. Свое мнение о судебном процессе «Реальному времени» высказал партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов.

Основания, конечно же, есть, но исход дела будет непредсказуем, учитывая текущую геополитическую обстановку в мире и отношения стран в частности. Если импортер докажет недобросовестность поведения правообладателя товарного знака, то есть вероятность, что суд откажет истцу в требованиях, по крайней мере частично, по возврату выпущенных в гражданский оборот товаров. Следование правообладателя товарного знака режиму санкций против Российской Федерации, ее хозяйствующих субъектов, установленных каким-либо государством вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником которых является Российская Федерация, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отношении российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение.

На сайте компании «Мастер-Трейд» сказано, что фирма занимается поставкой алкоголя. В частности, речь идет о коньяке, вине, виски и водке.



В августе стало известно, что алкогольная продукция Jägermeister останется в списке параллельного импорта России, хотя Минпромторг страны планировал эту марку исключить. О том, что министерство хочет исключить продукцию из перечня, сообщалось в середине июля.



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Айрат Назипов