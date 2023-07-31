Продукция Jägermeister остается в списке параллельного импорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Алкогольная продукция Jägermeister останется в списке параллельного импорта России, хотя Минпромторг страны планировал эту марку исключить. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

О том, что министерство хочет исключить продукцию из перечня сообщалось в середине июля.

На днях Минпромторг России утвердил обновленный список товаров, которые можно ввозить в страну по параллельному импорту. Работа над списком для параллельного импорта продолжается. Новый перечень может быть подготовлен через 2—3 месяца.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в мае сообщал, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет сохраняться потребность отечественного рынка. Также, по его словам, страна планирует повысить пошлины по ряду позиций для обеспечения тарифной защиты локальных производителей готовой продукции.

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Елизавета Пуншева