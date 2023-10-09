Елабужский музей-заповедник выделил 3 млн рублей на коллекцию рукописных реплик листов Корана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник потратил 3 млн рублей на коллекцию искусных рукописных реплик листов Корана и шамаилей разных эпох — с VII по ХХ век. Финансирование обеспечили из внебюджетных средств — пожертвования.

Приобретены 84 предмета, стоимость которых варьируется от 10 тысяч до 46 тысяч рублей. В списке лист Корана, написанного куфическим письмом, книга о профилактике заболеваний на арабском языке, рукописный лист Корана из Ирака, Путеводитель по хаджу в Мекку, Цитаты из Корана, переписанного в Китае, и так далее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Контракт Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник заключил с гражданином России Дмитрием Ахматгалиевым. Он действует до 30 ноября 2023 года.

В мае в Казани открыли мемориальную доску в честь издания в 1803 году первого тиража Корана. Книгу удалось издать на средства татарского издателя и содержателя типографии Габдельгазиза Бурашева при участии наборщиков-татар. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».



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Татьяна Демина