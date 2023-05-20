На здании КФУ открыли мемориальную доску в честь первого тиража Корана

В Казани открыли мемориальную доску в честь издания в 1803 году первого тиража Корана. В церемонии во дворе главного здания Казанского федерального университета приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, а также председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин и муфтий ДУМ республики Камиль хазрат Самигуллин.
Текст Корана в двух и десяти томах был напечатан в Азиатской типографии, сейчас это часть восточного крыла главного здания КФУ. Книгу удалось издать на средства татарского издателя и содержателя типографии Габдельгазиза Бурашева при участии наборщиков-татар.
Событие заложило основу традиции массового печатания Корана в Казани, который позднее получил известность как «Казан басмасы». Это первое печатное издание Корана в мусульманском мире, получившее научно-богословское признание и соответствовавшее стандарту «ар-Расм аль-Усмани». До этого Коран печатался в Европе и в Санкт-Петербурге.
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