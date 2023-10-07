Эксперт объяснил, с какого возраста нужно водить ребенка к стоматологу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Впервые привести ребенка в стоматологию можно, когда ему исполнится два года. Об этом рассказал Сабит Алиев, врач-имплантолог-ортопед, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет».

Он пояснил, что к двум годам у малыша насчитывается до 20 молочных зубов. Специалист может осмотреть их и дать рекомендации по дальнейшему уходу.

Для сохранения здоровья зубов ребенка Алиев предложил запечатывание фиссур.

— Фиссурами называют углубления между жевательными буграми. Именно там чаще всего остаются остатки пищи и развивается кариес. Запечатывание позволит легче чистить зубы и предотвратить разрушение эмали. Более того, запечатка фиссур предотвратит вырывание молочных зубов из-за разрушений. А современная медицина считает, что если зуб не упал сам, то вырывать нежелательно. Так как это может привести к искривлению зубного ряда и нарушению прикуса в будущем, — приводит слова врача «Газета.ru».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, Алиев обратил внимание на важность чистки зубов, которая помогает устранить зубной налет и предотвратить образование кариеса.



Еще одной рекомендацией стоматолога стало употребление витаминов.

— Стоматологи часто слышат, что у соседа ребенок ест и сладкое, и соленое, но на зубы никогда не жалуется. На самом деле, такой процент людей очень низкий, около 5%. И невылеченные в детстве зубы могут болеть уже во взрослом возрасте. Для правильного развития зубов ребенку необходимы такие витамины, как кальций, фосфор и витамин D. Лучше всего пропивать их не по отдельности, а в составе витаминного комплекса, — заявил он.

Напомним, недавно стоматолог объяснила, что наиболее пагубное влияние на эмаль оказывают сладкие напитки, в числе которых чай с сахаром, сок, компот, газировка. Даже один глоток сладкого напитка запускает процесс выделения кислоты бактериями зубного налета и, как следствие, образования кариеса.



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Галия Гарифуллина