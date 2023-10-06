Рядом со спортбазой МВД в Казани уплотнят индивидуальную застройку

Как выяснило «Реальное время», на фоне моратория на возведение в казанской агломерации многоэтажек на границе Казани и Лаишевского района Татарстана уплотнят застройку ИЖС. Южнее жилого массива Мирный, рядом со Спортбазой МВД, собираются образовать почти 100 земельных участков под индивидуальные дома к уже существующим трем десяткам. Также в планах — строительство детсада и улицы.

Школа находится в восьми километрах от планируемой застройки

Общая площадь в границах проекта планировки составляет почти 51 гектар. Сейчас на этом месте лес. Участки, на которых расположатся новые постройки, находятся в частной собственности. Площадь самого большого — более 29 гектара, а кадастровая стоимость — свыше миллиарда рублей.

Согласно проекту, на указанной территории будет 135 земельных участков, из которых 37 уже существуют, а еще 98 появятся. Площадь имеющихся составляет от 114 до 6186 кв. м, планируемых — от 2002 до 2652 кв. м. Общее население составит 432 человека: к уже проживающим 118 добавятся еще 314 новоселов.

Потребность в детских садах составит 35 мест. Для ее удовлетворения планируется построить дошкольное учреждение на 50 человек. Общеобразовательную организацию возводить не собираются. Предполагается, что дети будут обучаться в русско-татарской средней школе №97, которая находится около озера Верхний Кабан, примерно в восьми километрах от будущей застройки.

скриншот realnoevremya.ru с yandex.ru/maps

Строить поликлиники также не собираются. Взрослое и детское население будут обслуживать в жилом массиве Мирный. Зато могут возвести здание с магазинами продовольственных и бытовых товаров, аптекой и раздаточным пунктом молочной кухни.

До строительства сетей водоотведения жителям предлагают использовать септики

Предусмотрено и строительство улично-дорожной сети местного значения протяженностью почти четыре километра. Отметим, что через территорию будущей застройки проходит улица Ново-Давликеевская, а поблизости Матюшинский тракт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Запланировано строительство сетей электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения. В отношении последнего пункта есть нюанс:

— До строительства сетей водоотведения отвод стоков предлагается осуществлять в водонепроницаемые септики, находящиеся на каждом участке индивидуального жилого строительства, с последующим вывозом в места, согласованные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Строительство возможно вне очереди при получении финансирования

Освоение территорий возможно после приведения градостроительного регламента территорий в соответствие с планируемым использованием. На первом этапе построят индивидуальные жилые дома, сети электро- и водоснабжения, новую улицу. На втором — детсад, сети газоснабжения и водоотведения. Причем их разрешено построить вне очереди, при получении финансирования.



Есть и другой специфический момент — проект для объектов капитального строительства, расположенных в зоне санитарной охраны подземного водозабора «Мирный», которая проходит рядом. Поэтому все документы подлежат согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Речь об экспертизе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане».



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Дарья Пинегина