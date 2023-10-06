Татарстанский завод FLAMAX изготовил резервуары для Республики Беларусь

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО «Фламакс»

Новый нерядовой кейс от компании FLAMAX. Две сборные пожарные ёмкости установлены в гостинице класса люкс в центре Минска. Проект был изготовлен по индивидуальному заказу на заводе FLAMAX в Лаишевском районе Республики Татарстан.

Grand Hotel Minsk — это известный белорусский долгострой. Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Богдановича и Ивана Купалы ведётся с перерывами с 2016 года. В 2019 году произошла смена инвестора: по указу президента Белорусси Александра Лукашенко проект передали компании из ОАЭ. Архитектурные решения разрабатывались дизайнерским бюро «Воробьев и партнеры».

На сегодня — это большая активная стройка, в которой участвует и наша компания.

Согласно концепции, сборные стальные резервуары FLAMAX для хранения противопожарного запаса воды разместили в цокольном этаже основного здания пятизвездочной гостиницы Grand Hotel Minsk.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Фламакс»

Для компании FLAMAX, проект в Минске интересен не только исторической локаций (он расположен на месте бывшего БелЭкспо), но и небольшими габаритами резервуарных конструкций. После консультаций с нашими проектантами, заказчик остановил выбор на двух ёмкостях общим обьемом 184 м3. Сборная технология подъема сделала возможным проведение работ внутри отапливаемого помещения, без использования сварки. Монтажные работы заняли всего 5 дней!

Преимущество технологии сборных резервуаров FLAMAX — это широкая линейка габаритов по диаметру и высоте, что даёт высокую вариативность объемов. Чтобы достичь точного соответствия заказанным параметрам, мы используем стальные листы двух размеров: стандартный — 2500 × 1250мм и дополнительно — 2500 × 610 мм. Благодаря этому проектанты всегда имеют возможность вписывать резервуары в площади, выделенные под застройку, или, как это было в Минске, в помещение с ограничением по высоте.

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