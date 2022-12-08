Жительница Татарстана страдает от сталкинга 8 лет подряд

8 лет преследует жительницу Татарстана бывший коллега. Полиция бездействует — фактов причинения вреда здоровью нет, передает ГТРК «Татарстан».

По информации издания, все началось с ухаживаний. В итоге — взлом соцсетей, слежка и угрозы. 14 раз девушка меняла номер, однако преследователь его узнавал.

— Он на машину к ней бросался. Она боялась зайти на парковочное место, она могла просыпаться — у квартиры цветы с конфетами. Она боялась заходить в квартиру, это были бесконечные истерики. Я не знаю, его, наверное, это все заводило, — рассказала мать девушки.

После обращений в разные инстанции действий не последовало, так как нет состава преступления. В суде же решение приняли в пользу жертвы. Однако сталкер его игнорировал. Теперь семья боится еще больше — преследователь может начать мстить.



Стоит отметить, что на данный момент законодательством России не предусмотрено статьи за сталкинг (преследование).

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Елизавета Пуншева