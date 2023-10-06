Министр экологии Татарстана призвал сократить сбросные расходы с Куйбышевского водохранилища

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков вновь выступил с предложением сократить сбросные расходы с Куйбышевского водохранилища, сообщает пресс-служба министерства.

Учитывая низкую водность 2023 года, Шадриков выступил от пяти регионов (Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Ульяновская и Самарская области) с предложением снизить расходы Куйбышевского водохранилища до 3 400 куб. м/с.

Однако исходя из потребностей в воде регионов Нижней Волги (Астраханская область) большинством голосов, включая Росморречфлот, приняты режимы, согласно которым расходы через Жигулевский гидроузел до 10 ноября сохранятся в объеме 4 400 куб. м/с.

Согласно прогнозным расчетам, при таких расходах уровень Куйбышевского водохранилища будет снижаться с меньшей интенсивностью, чем в предыдущий период.

realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе обратили внимание, что приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в сентябре составил 65% нормы. На октябрь прогноз составляет 62% нормы.

Самый низкий приток в октябре прогнозируется в Камское водохранилище, такая маловодность там фиксируется лишь один раз в 33 года.

Установленные режимы работы гидроузлов водохранилищ будут опубликованы на официальном сайте Росводресурсов.

Этим летом площадь обмеления Волги достигла невероятных размеров. Как рассказывали синоптики, одна из причин этой проблемы — жаркая погода. Среднемесячная температура превысила 5 градусов от климатической нормы, а осадков в республике выпало в три раза меньше обычного. В сентябре в Минэкологии Татарстана заявили, что в ближайшее время уровень воды в Волге будет снижаться менее активно, чем в предыдущие месяцы.

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Илина Хакимова