За неделю в Татарстане подорожали помидоры, яйца и мука

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 25 сентября по 2 октября подорожали некоторые продукты питания, в том числе молочные и мясные. Выросли средние цены на помидоры, яйца, бананы, муку и вермишель.

Лидером по росту средней цены в конце сентября — начале октября в республике стали свежие помидоры. Средняя цена выросла на 11,89%, до 100,8 рубля за килограмм.

На другие продукты питания динамика роста средних цен в Татарстане сложилась следующим образом:

куриные яйца — на 2,72%, до 72,76 рубля за упаковку из 10 штук;

вермишель — на 2,32%, до 66,6 руб./кг;

куры (кроме куриных окорочков) — на 1,87%, до 201,8 руб./кг;

бананы — на 1,14%, до 122,15 руб./кг;

пшеничная мука — на 1,01%, до 38,85 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подорожали полукопченая колбаса, сливочное и подсолнечное масло, шлифованный рис, гречка, мясные и овощные консервы, а также сухие молочные смеси для детского питания. Минимально выросли средние цены на маргарин, сахар-песок, черный байховый чай, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, свинину, говядину и баранину (кроме бескостного мяса), следует из данных Татарстанстата.

За неделю подешевели в Татарстане и овощи «борщевого набора» — морковь (-4,84%), картофель (-3,32%), столовая свекла — (-3,26%), лук — (-0,43%), а также свежие огурцы, яблоки, соль. Без изменений осталась средняя цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба.



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Татьяна Демина