Курс евро поднялся выше 106 рублей впервые с 16 августа

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс евро превысил 106 рублей впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 07.19 мск, евро вырос до 106,1 рубля (+0,31%).



В то же время доллар прибавлял 0,23%, поднимаясь до 100,63 рубля. Юань вырос на 0,21%, до 13,756 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что курс рубля по отношению к доллару и евро может стабилизироваться к началу декабря. По его мнению, текущий курс рубля является спекулятивным и объясняется паузой в интервенциях Центрального банка.

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Илина Хакимова