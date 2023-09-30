Эксперт прогнозирует стабилизацию курса рубля в России зимой

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Курс рубля по отношению к доллару и евро может стабилизироваться к началу декабря. Такой прогноз сделал экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По его мнению, текущий курс рубля является спекулятивным и объясняется паузой в интервенциях Центрального банка.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— У меня создалось впечатление, что интервенции, которые ЦБ проводил на прошлой неделе, на этой либо закончились, либо банк решил взять паузу, в то время как спекулянты продолжают вести свою игру. Не думаю, что есть объективная тенденция к удорожанию валюты. Да, перекос во внешней торговле, действительно, есть, но он не критичный, — цитирует экономиста «Лента.ру».

Возможной причиной паузы Банка России в интервенциях он назвал желание проверить, как рынок функционирует без вмешательств. Опуститься до объективных значений российской валюте мешают спекуляции.

Адекватным курсом Юденков считает 90—95 рублей за доллар. По его словам, эти значения могут быть достигнуты в начале декабря.

Напомним, недавно Банк России указал на риски возникновения множественности курсов и негативные последствия для финансового рынка при разделении валютного рынка и использовании «мембран».



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Галия Гарифуллина