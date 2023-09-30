За сентябрь в Казани зафиксировали три температурных рекорда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре 2023 года в Казани зафиксировали три температурных рекорда. Все они пришлись на третью декаду месяца, следует из информации Гидрометцентра Татарстана.

Днем 21 сентября в столице республики, по данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт, воздух прогрелся до +25,9 градуса. Тем самым побит рекорд, зафиксированный в этот день в 1937 году, когда потеплело до +25,7°С.

24 сентября в Казани зарегистрировали 26,2 градуса тепла. Тем самым температура обновила предыдущий аналогичный абсолютный максимум, зафиксированный в этот день в 2015 году.

Температурный рекорд в столице Татарстана зарегистрировали также 25 сентября, когда потеплело до +26,1°С. Предыдущий абсолютный максимум для этого дня в Казани зафиксировали в 2015 году — 25 градусов тепла.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Количество температурных рекордов сентября в Казани превысило их число за июнь — июль 2023 года. За летний период в городе зафиксировали всего один температурный рекорд — 28 июля воздух прогрелся до +34,5 градусов.



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Татьяна Демина