Новости спорта

19:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дамир Жафяров и Артем Лукоянов выйдут на лед в составе «Ак Барса» на матч с «Авангардом»

18:12, 05.10.2023
Дамир Жафяров и Артем Лукоянов выйдут на лед в составе «Ак Барса» на матч с «Авангардом»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Ак Барс» опубликовал состав на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 против омского «Авангарда». Главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов заменил двух игроков.

В матче примут участие Дамир Жафяров и Артем Лукоянов. Они заменят Максима Быкова и Семена Терехова.

Состав казанской команды выглядит следующим образом:

  • вратари: Артур Ахтямов (Максим Арефьев);
  • Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Дмитрий Яшкин — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Артем Галимов;
  • Кристиан Хенкель — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Илья Сафонов (а) — Кирилл Петров;
  • Никита Евсеев, Дамир Жафяров, Артем Лукоянов — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня «Ак Барс» встретится с ХК «Авангард» на «Татнефть Арене». Матч начнется в 19:00.

В предыдущей игре «Ак Барс» на своем льду потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:4 (0:2,0:1,1:1).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также