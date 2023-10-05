Дамир Жафяров и Артем Лукоянов выйдут на лед в составе «Ак Барса» на матч с «Авангардом»
Казанский «Ак Барс» опубликовал состав на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 против омского «Авангарда». Главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов заменил двух игроков.
В матче примут участие Дамир Жафяров и Артем Лукоянов. Они заменят Максима Быкова и Семена Терехова.
Состав казанской команды выглядит следующим образом:
- вратари: Артур Ахтямов (Максим Арефьев);
- Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Дмитрий Яшкин — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Артем Галимов;
- Кристиан Хенкель — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Илья Сафонов (а) — Кирилл Петров;
- Никита Евсеев, Дамир Жафяров, Артем Лукоянов — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.
Сегодня «Ак Барс» встретится с ХК «Авангард» на «Татнефть Арене». Матч начнется в 19:00.
В предыдущей игре «Ак Барс» на своем льду потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:4 (0:2,0:1,1:1).
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