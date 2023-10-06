Мошенники используют новую схему — они угрожают утечкой персональных данных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Злоумышленники стали сообщать работникам компаний об утечке персональных данных. Хищение средств происходит при попытке жертвы их «обезопасить», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Мошенники от имени руководителей компаний предупреждают сотрудников об утечке персональных данных. Затем злоумышленники звонят и под видом «кураторов» рассказывают, какие действия необходимо совершить, чтобы «обезопасить» средства. Жертвам предлагают перевести деньги на «безопасные счета», а часть суммы при этом должна быть передана «курьеру». Таким образом злоумышленники получают наличные средства и пропадают.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин отметил, что «…уже зафиксированы атаки по этому сценарию на работников коммерческих предприятий, медицинских организаций и даже правоохранительных органов».

Также он подчеркнул, что от банковских служащих и представителей правоохранительных органов никогда не поступают телефонные звонки и предложения по совершению финансовых операций.

Напомним, недавно злоумышленники разработали еще одну схему мошенничества — они предлагают проверить, как работает смартфон клиента, и оформить услуги по безопасности. Однако при установке соответствующего приложения жертва теряет контроль над устройством.



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Галия Гарифуллина