Puma отсудила у директора казанского магазина 300 тысяч за продажу товара мимо кассы

Как выяснило «Реальное время», российский дилер бренда Puma, компания «Пума-рус», отсудил у директора казанского магазина 307 тысяч рублей за перепродажу товара. Оказалось, что женщина размещала на прилавках списанную одежду и обувь, а деньги за их продажу забирала себе. В ходе проверки в магазине также была выявлена недостача.

Директор продавала уже списанные товары

Магазин ООО «Пума-рус» (недавно сменил название с Puma на Amazing Red, — прим. ред.) находится в торговом центре XL. Как указано в материалах дела Советского суда Казани, во время внутренней отчетности по деятельности магазина его руководитель предоставила данные по наличию недостачи товара с даты проведения последней инвентаризации на сумму 158 тысяч рублей. Это было выше среднего заявленного результата за 2021 год. После этого в Puma была проведена плановая полугодовая инвентаризация. По ее результатам обнаружилась недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму 72 тысячи рублей. В проверку вошел и анализ базы 1С. Он показал, что под своей учетной записью директор провела списания товара по причинам, не соответствующим действительности, с некорректным внесением данных и в отсутствие необходимых документов на общую сумму 138 тысяч рублей.

скриншот realnoevremya.ru с yandex.ru/maps

Помимо этого, руководство магазина просмотрело записи видеокамер. На кадрах видно, как директор приносит в магазин ношенные вещи бренда Puma, которые по документам уже отсутствуют, формирует на них ценники от товара и раскладывает на полки стеллажей в складском помещении, после чего проводит их в базе 1С. Также было установлено, что девушка приносила в магазин синий пакет с вещами и оставляла его в складском помещении. Вещи она выкладывала в специализированную упаковку и формировала ценники для последующей продажи. Такой трюк директор провернула с фирменной курткой, которую списали по заявлению на возврат от покупателя.

После установки всех этих фактов в магазине была проведена еще одна проверка, которая показала, что директор еще и подделывала подписи за покупателей, указывала их фиктивные данные, а на возвратах, которые были совершены за наличный расчет, отсутствуют чеки, подтверждающие покупку. Также товар, возвращенный покупателем, списывался в день возврата в течение нескольких часов в системе 1С. В итоге руководство оценило нанесенный директором магазина ущерб в 368 тысяч рублей, а девушку уволили. В материалах также указывается, что из этой суммы она вернула 61 тысячу рублей и осталась должна 307 тысяч, которые бренд и взыскивает. Стоит отметить, что ответчица на заседание суда не явилась.

Как татарстанцы зарабатывали на Puma

Напомним, что в августе этого года предпринимателя из Елабуги оштрафовали за реализацию контрафактных товаров. В магазине продавали вещи с товарными знаками Calvin Klein, L.O.L. SURPRISE!, Puma, Reebok, Fila, имевшие признаки подделки. Арбитражный суд Татарстана назначил бизнесмену штраф в 25 тысяч рублей, контрафакт изъяли из оборота.

Представители правообладателей не заключали с магазином договоры и соглашения на розничную торговлю своей продукцией. Незаконным использованием товарных знаков правообладателям причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

А в 2022 году мировой судья Набережных Челнов вынес обвинительный приговор по делу жителя Нижнекамска, признанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)).

Проверяя один из челнинских торговых центров, прокуратура обнаружила, что в нем торгуют спортивной обувью и текстильными изделиями с маркировкой товарными знаками компаний Adidas, Reebok, Puma, Nike и с признаками контрафактной продукции. Тем самым правообладателям был нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Контрафактный товар был конфискован, а позже уничтожен.



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Александр Зарипов