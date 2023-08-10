Бизнесмена из Елабуги оштрафовали за продажу поддельных вещей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предпринимателя из Елабуги оштрафовали за реализацию контрафактных товаров — в магазине продавали вещи с товарными знаками «Calvin Klein», «L.O.L. SURPRISE!», «Puma», «Reebok», «Fila», имевшие признаки подделки, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.



Арбитражный суд Татарстана назначил бизнесмену штраф в 25 тысяч рублей, контрафакт изъяли из оборота.

Представители правообладателей не заключали с магазином договоры и соглашения на розничную торговлю своей продукцией. Незаконным использованием товарных знаков правообладателям причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

Камский транспортный прокурор возбудил против владельца магазина уголовное дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужих товарных знаков).

В начале прошлого года в Казани по решению Ново-Савиновского суда уничтожили контрафактную одежду, обувь и аксессуары, всего — 3 454 единицы контрафактных образцов. Продукция хранилась и продавалась в одном из казанских магазинов, а еще через страницу в социальной сети.



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Маргарита Головатенко