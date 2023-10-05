Белоруссия приостановила соглашение с Украиной о защите прав переселенцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале страны.

Законопроект был подготовлен в рамках ответных мер на «недружественные действия» Украины в отношении Белоруссии. 19 сентября его одобрили обе палаты белорусского парламента.

— Его реализация будет содействовать защите национальных интересов Белоруссии и позволит освободить нашу страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления, — рассказывали ранее в нижней палате парламента.

По данным «Интерфакса», глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в сентябре сообщал, что за 8 месяцев 2023 года в республику прибыли 45 тысяч граждан Украины. С 2014 года гражданами Белоруссии стали 13 тысяч украинцев.

Напомним, в 2022 году беженцы с Украины стали приезжать и в Татарстан. Так, в начале апреля прошлого года в Казань на Центральный железнодорожный вокзал прибыл поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса. Всего приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

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Максим Кокунин