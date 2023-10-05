В Казани изымут земельный участок под аварийным домом на ул. Степана Халтурина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Исполком Казани постановил изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 16:50:090440:366, занимаемый аварийным многоквартирным домом №7 по ул. Степана Халтурина. Его площадь оценивается в 1 679 квадратных метров.

Изъятию путем выкупа для муниципальных нужд подлежат также жилые помещения дома №7 по ул. Степана Халтурина. Речь идет о 25 квартирах. Площадь самой большой из них — 45,6 «квадрата».

Администрации Кировского и Московского районов Казани поручено в течение 10 дней направить собственникам жилых помещений дома №7 по ул. Степана Халтурина копию постановления исполкома и уведомления об изъятии недвижимости. Управление жилищной политики города должно провести рыночную оценку изымаемых квартир.

Напомним, многоквартирный дом №7 по ул. Степана Халтурина в Казани признали аварийным в марте 2019 года. Согласно открытым данным, он построен в 1917 год.

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Татьяна Демина