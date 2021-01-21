В Казани установили срок отселения жильцов ряда аварийных домов
Исполком Казани установили срок отселения жильцов ряда аварийных и подлежащих сносу домов — до 1 января 2026 года. Постановления об этом опубликованы в сборнике документов мэрии города.
Речь идет о следующих домах:
- №1, 9, 34 по пер. Дружный;
- №25 по ул. Бирюзовой;
- №153, 155, 157, 159 по ул. Приволжской;
- №12 по ул. Железнодорожников;
- №4 по ул. Димитрова;
- №7 по ул. Степана Халтурина;
- №17б по ул. Клары Цеткин.
Постановления о признании этих домов аварийными и подлежащих сносу были приняты в 2017—2019 годах.
Ранее в Казани признали аварийными семь домов — №50, №52, №56 по ул. Авангардной, №1/48 и №5 по ул. Модельной, а также №13 по ул. Колымской и №124 по ул. Приволжской.НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
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