В Казани установили срок отселения жильцов ряда аварийных домов

Фото: скриншот google.com/maps (дом ﻿№17б по ул.Клары Цеткин)

Исполком Казани установили срок отселения жильцов ряда аварийных и подлежащих сносу домов — до 1 января 2026 года. Постановления об этом опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Речь идет о следующих домах:

№1, 9, 34 по пер. Дружный;

№25 по ул. Бирюзовой;



№153, 155, 157, 159 по ул. Приволжской;

№12 по ул. Железнодорожников;

№4 по ул. Димитрова;

№7 по ул. Степана Халтурина;

№17б по ул. Клары Цеткин.

Постановления о признании этих домов аварийными и подлежащих сносу были приняты в 2017—2019 годах.

Ранее в Казани признали аварийными семь домов — №50, №52, №56 по ул. Авангардной, №1/48 и №5 по ул. Модельной, а также №13 по ул. Колымской и №124 по ул. Приволжской.