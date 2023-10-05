В Казани признали аварийными еще два многоквартирных дома

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Исполком Казани признал аварийными и подлежащими сносу еще два многоквартирных дома. Решение принято в соответствии с техническим заключением после рассмотрения заявления собственников квартир.

Аварийными и подлежащими сносу признаны многоквартирные дома №24 по ул. Привокзальной и №5 по ул. Телецентра. Собственникам квартир в них поручено в шестимесячный срок обеспечить снос зданий и вывезти строительный мусор после работ.

Управлению жилищной политики Казани в случае неисполнения жильцами домов №24 по ул. Привокзальной и №5 по ул. Телецентра постановления исполкома до 1 января 2026 года необходимо организовать их отселение по действующему законодательству.



Напомним, осенью 2023 года в Казани признали аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома №64 и №66 по ул. Тунакова. Аналогичное решение принято в отношении дома №31а по улице Космонавтов.



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Татьяна Демина