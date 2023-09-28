В Казани признали аварийным многоквартирный дом по улице Космонавтов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Исполком Казани признал аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №31а по улице Космонавтов. Решение принято в соответствии с техническим заключением после рассмотрения заявления собственников квартир.

Владельцам жилья в доме №31а по ул. Космонавтов поручено в шестимесячный срок обеспечить снос аварийного здания. Также они должны вывезти строительный мусор после работ.

Согласно открытым данным, одноэтажный дом №31а по улице Космонавтов построен в столице Татарстана в 1961 году. Управлению жилищной политики Казани в случае неисполнения жильцами квартир дома №31а по ул. Космонавтов постановления исполкома до начала 2026 года необходимо организовать их отселение по действующему законодательству.

Напомним, аварийным и подлежащим сносу в Казани также признали дома №64 и №66 по ул. Тунакова. Управлению жилищной политики города в случае, если собственники квартир не обеспечат снос зданий, поручено до 1 января 2026 года принять меры по их расселению.



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Татьяна Демина