В центре Казани 4 ноября ограничат движение из-за крестного хода

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Казани 4 ноября 2023 года от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим в центре города ограничат движение по некоторым улицам.

Согласно постановлению исполкома Казани, 4 ноября с 07.00 до 10.30 ограничат движение и парковку транспорта по проезжей части:

ул. Кремлевской — на участке от ул. Чернышевского до площади Первого Мая;

ул. Профсоюзной — на участке от ул. Чернышевского до площади Тысячелетия;

съезда с площади Первого Мая — на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;

ул. Баумана — на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

съезда с площади Тысячелетия на ул. Батурина;

съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина — на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Большой Красной — на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;

ул. Карла Маркса — на участке от ул. Лобачевского до ул. Батурина;

ул. Япеева — на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

ул. Миславского — на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

Также накануне крестного хода, 3 ноября, с 20.00 введут ограничение движения по проезжей части ул. Миславского на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (с исключением парковки транспорта). Снимут его 4 ноября в 10.30.



realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Комитету по транспорту Казани поручено обеспечить зачехление, расчехление и демонтаж средств организации дорожного движения по маршруту крестного хода. МКУ «Организатор городского парковочного пространства» должно изменить маршрут движения автомобиля по контролю за оплатой парковок с учетом вводимых ограничений.

Управлению МВД России по Казани в день крестного хода рекомендовано организовать охрану общественного порядка, обеспечение контроля за соблюдением безопасности дорожного движения. Городскому Управлению здравоохранения дана рекомендация обеспечить медицинское обслуживание участников мероприятия.

Напомним, 10 октября в Казань прибудет общероссийский крестный ход в честь 600-летия явления Годеновского Креста. Крестоходцы пронесут освященную копию годеновской святыни через 27 городов России и Белоруссии с севера на юг (по маршруту Мурманск — Севастополь) и с запада на восток (по маршруту Брест — Владивосток).



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Татьяна Демина