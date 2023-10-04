Матч УНИКС — «Пари Нижний Новгород» перенесен из-за заболевших казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Баскетбольный матч УНИКС — «Пари Нижний Новгород», который должен был состояться завтра, 5 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе казанской команды.

Там уточнили, что решение приняли из-за болезни игроков казанской команды.

УНИКС направил на рассмотрение в директорат Единой Лиги ВТБ медицинские документы, подтверждающие, что команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч пять и более игроков.

— О новой дате игры будет сообщено дополнительно, — добавили в пресс-службе клуба.

В последней игре казанский УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в матче, открывающим чемпионат Единой лиги ВТБ 2023/24. Казанцы одержали победу со счетом 91:73.



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Илина Хакимова