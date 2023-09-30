Казанский УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в первом матче сезона
Казанский баскетбольный клуб УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в матче, открывающим чемпионат Единой лиги ВТБ 2023/24. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Казанцы одержали победу со счетом 91:73 (+18). Самым результативным игроком УНИКСа стал MVP (самый ценный игрок, — прим. ред.) финала прошлого сезона Ненад Димитриевич, набравший 22 очка.
Следующий матч УНИКС пройдет 5 октября на выезде. В 19.00 команда выступит против «Нижнего Новгорода».
Спортивная редакция «Реального времени» подготовила материал о сегодняшнем сопернике УНИКСА.
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