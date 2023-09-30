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Казанский УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в первом матче сезона

16:15, 30.09.2023
Казанский УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в первом матче сезона
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Казанский баскетбольный клуб УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в матче, открывающим чемпионат Единой лиги ВТБ 2023/24. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Казанцы одержали победу со счетом 91:73 (+18). Самым результативным игроком УНИКСа стал MVP (самый ценный игрок, — прим. ред.) финала прошлого сезона Ненад Димитриевич, набравший 22 очка.

Следующий матч УНИКС пройдет 5 октября на выезде. В 19.00 команда выступит против «Нижнего Новгорода».

Спортивная редакция «Реального времени» подготовила материал о сегодняшнем сопернике УНИКСА.

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Максим Кокунин
СпортБаскетбол Татарстан

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