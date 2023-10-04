Недельная инфляция в России замедлилась на 0,21%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Недельная инфляция в России с 26 сентября по 2 октября замедлилась до 0,21% с 0,28% неделей ранее. Такие данные приводятся в сообщении Росстата.

С начала месяца цены выросли на 0,06% по сравнению с 0,18% в октябре прошлого года, а с начала года цены выросли на 4,54%.

При этом годовая инфляция в стране ускорилась до 5,9%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года годовая инфляция в Татарстане, несмотря на ускорение до 4,29%, оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (4,69%) и в России в целом (5,15%). На продукты питания годовой прирост цен в Татарстане в конце лета ускорился до 3,03% после 1,58% в июле. Преимущественно это связано со снижением обменного курса рубля.

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Айрат Назипов