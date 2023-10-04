Казанский «Водоканал» уведомили о возможном досрочном прекращении права пользования недрами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Водоканал», АО «Тетюши-Водоканал» и ООО «Энергоресурс» уведомили о возможном досрочном прекращении права пользования недрами в случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок. Как сообщили в Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприроднадзора, такое предупреждение получили 39 недропользователей.

За девять месяцев 2023 года сотрудники ведомства провели 375 контрольных надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. По 192 лицензиям на пользование недрами выявлено 375 нарушений. Речь идет о нарушении сроков подготовки технических проектов на разработку месторождений полезных ископаемых, не проведении оценки запасов подземных вод, с их утверждением и последующей постановкой на учет в установленные сроки, не представлении ежегодных отчетов о проведенных работах на предоставленных в пользование участках недр, неуплате налогов и иных платежей, а также задолженности по сдаче паспортов месторождений и учетных карточек буровых скважин на воду.

— По результатам рассмотрения материалов, направленных Управлением, Комиссией Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по 6 лицензиям право пользования недрами досрочно прекращено (ООО «Теплострой», ООО «Дрожжановский известняк», ООО «Фин-Аква», Государственное унитарное казенное предприятие Республики Марий Эл «Лечебно-оздоровительный комплекс «Лесная сказка», ООО «Агропромгаз», ЗАО «Марийское»), — рассказали в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора в отношении АО «Тетюши-Водоканал». Предприятие должно выплатить 906 тысяч рублей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты республики.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов