Татарстанские предприятия переработали в прошлом году свыше 640 тысяч тонн полимерного сырья

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстанские предприятия переработали в прошлом году свыше 640 тысяч тонн полимерного сырья, производимого на предприятиях СИБУРа в республике. Среди них — нижнекамский завод «Ай-Пласт», казанский «Данафлекс», завод «Кампласт». Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Марат Минибаев на открытии встречи с переработчиками полимеров.

Всего «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» произвели 1,5 млн тонн пластиковой продукции, уточнил он.

В свою очередь член правления — исполнительный директор ООО «СИБУР» Павел Ляхович призвал найти новые решения для повышения переработки полимерного сырья, заметив, что в России перерабатывается 30 кг в пересчете на человека, тогда как в Турции — 50 кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Во встрече принимают участие все ключевые производственные площадки Тобольска, Томска, Казани и Нижнекамска.

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Луиза Игнатьева