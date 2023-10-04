Госдума попросила Кабмин ввести дополнительные меры поддержки «трезвых сел»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение о введении дополнительных мер поддержки сел, которые отказались от продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Официально обратился в правительство России с просьбой поддержать народную инициативу — проект «Трезвые села». В России более 2 000 муниципальных образований, которые полностью отказались от реализации алкогольной продукции в своих селах... Однако статус таких сел не определен, нет никаких дополнительных мер поддержки, как, например, приоритетное строительство спортивных объектов, ФАПов, иных льгот, — рассказал он.

По его словам, это общий консенсус как жителей сел, так предпринимателей и руководства района, при поддержке региональной власти. Хамзаев считает, что нужно стимулировать граждан отказываться от алкоголя, особенно в глубинке, а также показывать пример другим регионам.

— Сегодня обратился к Михаилу Владимировичу Мишустину с предложением поддержать инициативу из народа и совместно с правительством продумать меры поддержки подобных муниципальных образований, — добавил он.

Напомним, в прошлом году в Башкирии завершился уже третий конкурс «Трезвое село», направленный на пропаганду трезвого образа жизни, выявление и поощрение поселений, в которых ведется работа по профилактике алкоголизма. На его проведение было выделено 40 млн рублей из республиканского бюджета. От участников требовалось добиться снижения уровня алкоголизма среди сельчан, а для этого — сократить продажи алкоголя в местных магазинах и ликвидировать точки реализации самогона. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин