Зинэтула Билялетдинов высказался об ошибках опытных игроков «Ак Барса» после поражения от «Северстали»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов выразил беспокойство из-за ошибок опытных игроков казанской команды. Его слова приводит клубная пресс-служба.

— Евсеев допустил похожую ошибку в игре с «Амуром»? Никита — молодой парень. Мы не хотим, чтобы он ошибался, но пока ему не хватает опыта. Может, пока он не совсем готов играть на этом уровне. Нас больше беспокоит, что другие ошибаются. Не думаю, что Никита Лямкин хотел ошибиться, но такое случается. Хотелось бы, чтобы наши опытные игроки не допускали таких ошибок, — прокомментировал тренер.

Также наставник «барсов» считает, что его команда выглядела хуже «Северстали». Еще Билялетдинов выразил неудовлетворенность результатом матча.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Есть вопросы по игре, есть определенные проблемы, которые пока не можем решить. Будем работать, надо исправляться. Все понимаем, ребята стараются, но есть определенные вопросы, — подытожил он.

«Ак Барс» на своем льду потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Игра завершилось победой гостей со счетом 1:4 (0:2,0:1,1:1).

В следующем матче «Ак Барс» примет на «Татнефть Арене» омский «Авангард». Встреча состоится в четверг, 5 октября в 19:00.

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Айрат Назипов