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Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году

21:28, 05.04.2023
Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести в феврале — марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Кабмин должен в трехмесячный срок начать подготовку к проведению фестиваля. Правительству поручили оказать содействие в освещении подготовки и проведения мероприятия в государственных СМИ, а также определить источники его финансирования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также российский лидер утвердил состав оргкомитета по подготовке фестиваля. Его председателем назначен первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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Айрат Назипов
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