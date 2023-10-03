Татарстан попал в тройку лидеров рейтинга медиаактивности регионов в области инноваций и инвестиций

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан занял третье место в рейтинге регионов по медиаактивности в области инноваций и инвестиций по итогам августа. До этого республика занимала четвертое место, сообщает Ассоциация инновационных регионов страны (АИРР).

Республика попала в топ-3 в группе регионов с наибольшей численностью экономически активного населения — более 2 млн человек. Лидирующие места заняли Москва и Московская область.

Медиаактивность регионов оценивается по трем параметрам: PR в области инноватики, PR в области инвестиций и проведение публичных мероприятий в этих сферах. На рейтинг влияет число публикаций в открытых источниках с положительной или нейтральной подачей информации о развитии инновационной сферы и инвестиций каждого региона.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— В завершение летнего сезона регионы традиционно показывают положительную динамику в медиарейтинге, этому способствует проведение научных конференций и бизнес-миссий. Также к этому периоду инновационные стартапы и исследовательские проекты достигают значительных этапов развития, о чем региональные власти и бизнес активно рассказывают в СМИ, — рассказали аналитики АИРР.

По итогам сентября 2022 года Татарстан занял второе место в вышеуказанном рейтинге. На первом месте оказалась Москва. Тройку лидеров замкнула Свердловская область.



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Айрат Назипов