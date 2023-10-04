Россияне стали чаще делать денежные переводы за рубеж через мобильное приложение

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — сентябрь этого года количество операций по переводу денежных средств за границу посредством мобильного приложения увеличилось в три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Почта Банка».

Чаще всего переводили деньги за рубеж жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей. Наибольшие средние чеки были зафиксированы в Амурской области, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурге, а также Хабаровском и Красноярском краях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Причинами увеличения количества переводов средств за границу являются уход с рынка России международных платежных систем и ограничение использования карт российских банков за пределами страны. Как следствие, граждане выбирают иные способы перевода денег. Другой причиной этого явления стало расширение направлений переводов в дружественные страны.

Напомним, Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции приостановлены с 1 октября еще на 6 месяцев.



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Галия Гарифуллина