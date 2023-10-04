Казань вошла в число популярных направлений для путешествия в новогодние каникулы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самыми привлекательными направлениями поездок в новогодние каникулы для россиян стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. В топ популярных городов вошла и Казань, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-бронирований «Островок.Ru».

В среднем бронирование жилья на новогоднюю ночь в Москве обойдется россиянам 5,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 5,2 тысячи рублей, Сочи — 5,6 тысячи рублей. Празднование Нового года в Казани будет стоить 5,9 тысячи рублей, а в Кисловодске и Зеленоградске — 5,1 тысячи и 5,6 тысячи рублей соответственно. Самая скромная цена среди востребованных направлений была зафиксирована в Калининграде — 4,6 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наиболее популярны для бронирования на 31 декабря апартаменты (их доля от общего числа бронирований составляет 27%), отели без звезд (22%), отели три звезды (17%) и отели четыре звезды (11%). Также респонденты выбирают гостевые дома (7%), отели пять звезд (4%), отели две звезды и хостелы (по 3%). Наименее востребованы апарт-отели (2%), бутик-отели, кемпинги и коттеджи (1%).

Напомним, прошлой зимой Казань вошла в число лидеров рейтинга городов России и ближнего зарубежья по числу бронирований жилья на Новый год. Она заняла третью строчку рейтинга, уступив Москве и Санкт-Петербургу.



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Галия Гарифуллина