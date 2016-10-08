Стекла от «Шишеджам», или как Рустам Минниханов и Нихат Зейбекджи открыли в «Алабуге» два новых завода

Сегодня на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском муниципальном районе РТ состоялась торжественная церемония запуска двух новых заводов турецкой компании «Шишеджам»: «Тракья Гласс Рус» (производство строительного стекла) и «Аутоматив Гласс Альянс Рус» (автомобильное стекло). В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр экономики Турции Нихат Зейбекджи.
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