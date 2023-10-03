«КОС-Синтез-УОР» сыграет с «Балтикой»

Матч между казанским молодежным клубом «КОС-Синтез-УОР» и «Балтикой» из Санкт-Петербурга начнется на час раньше в субботу, 7 октября. Команды сразятся в 12.00, хотя изначально встречу планировали провести в 13.00, информирует пресс-служба татарстанского клуба.

Первая игра, которая состоится в пятницу, 6 октября, пройдет без изменений. Стартовый свисток прозвучит в 18.00.

Сейчас «Балтика» входит в группу лидеров турнирной таблицы. Казанский клуб делит места с 6 по 10.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

В предыдущем матче «КОС-Синтез-УОР» во втором матче нового сезона уступил астраханскому «Динамо». Счет 18-7 (4-1, 4-3, 5-1, 5-2). Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Белянский (2), Самсонов (1), Комаров (1), Тазеев (1), Шайдуллин (1) и Ганиев (1).



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Айрат Назипов