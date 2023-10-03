В Казани выявили несанкционированный сброс стоков в Ноксу

В Казани по жалобам дачников сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили несанкционированный сброс стоков в Ноксу. После сообщения о том, что из трубы под мостом на ул. Поперечно-Ноксинская в реку стекает подозрительно пенящаяся жидкость, государственные инспекторы два дня подряд выезжали на указанное гражданами место и в итоге зафиксировали нарушение.



Инспекторы два дня подряд выезжали на место и зафиксировали факт сброса сточных вод. предоставлено /realnoevremya.ru Министерством экологии и природных ресурсов РТ

— Что сливают — непонятно, но вся Нокса в белой пене, — сообщила местная жительница, сопроводив видео, которое она направила в министерство.



— 3 октября был установлен факт сброса сточных вод из трубы, принадлежащей застройщику, который осуществляет эксплуатацию локальных очистных сооружений, предназначенных для очистки поверхностных сточных вод, образующихся на территории жилого комплекса по улице Мира, оборудованного ливневой канализацией, — сообщили в пресс-службе министерства «Реальному времени». — В ходе выездного обследования выявлено небольшое наличие пены. Отобраны пробы сточной воды с места сброса сточных вод, а также природной воды выше и ниже 100 м от места сброса. Результаты отбора проб воды ожидаются.

Отобраны пробы сточной воды с места сброса сточных вод, а также природной воды выше и ниже 100 м от места сброса. предоставлено /realnoevremya.ru Министерством экологии и природных ресурсов РТ

Инна Серова