Сегодня в Казани ожидается сильный ветер и до +18 градусов

В среду, 4 октября, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +16..+18 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +14 до +19 °С.

Также в Казани прогнозируется западный, юго-западный ветер порывами 5—10 м/с. Днем они могут усиливаться до 15—18 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе возможны дожди. Днем температуры воздуха не превысят +19 градусов. По ночам они могут опускаться до +2 °С.



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Татьяна Демина