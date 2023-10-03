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Рафису Хабибуллину присвоили звание заслуженного спасателя Татарстана

13:49, 03.10.2023
Рафису Хабибуллину присвоили звание заслуженного спасателя Татарстана
Фото: взято realnoevremya.ru с официального сайта mchs.tatarstan.ru

Министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана — начальнику ГУ МЧС России по РТ Рафису Хабибуллину присвоили звание заслуженного спасателя Татарстана. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

— За многолетнюю безупречную службу, значительный вклад в укрепление гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций в республике присвоить почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Татарстан», — говорится в документе.

Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района ТАССР. Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, Академию управления МВД России.

С июня 2007 года занимает должность министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Хабибуллин также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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