Рафису Хабибуллину присвоили звание заслуженного спасателя Татарстана
Министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана — начальнику ГУ МЧС России по РТ Рафису Хабибуллину присвоили звание заслуженного спасателя Татарстана. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
— За многолетнюю безупречную службу, значительный вклад в укрепление гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций в республике присвоить почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Татарстан», — говорится в документе.
Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района ТАССР. Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, Академию управления МВД России.
С июня 2007 года занимает должность министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.
Хабибуллин также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
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