Казанцам напомнили о перекрытии дорог 8 октября из-за велоквеста

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В центре столицы Татарстана 8 октября перекроют некоторые дороги из-за проведения «Велоквеста по истории Казани». Об этом напомнил председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов на пресс-конференции.

— Улица Кремлевская — с 7.30 там полностью перекрывается движение до пересечения с улицей Университетская. Потом будут задействована улицы Театральная, Большая Красная, Карла Маркса и улица Пушкина — часть между площадью Свободы и Национальной библиотекой, — рассказал он.

Напомним, «Велоквест по истории Казани» проводят в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения граждан к занятиям физкультурой и спортом, а также дальнейшей популяризации велогонок. Постановление о его проведении исполком столицы Татарстана подписал в сентябре.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Согласно документу, на время подготовки и проведения «Велоквеста по истории Казани» 8 октября с 8.00 до 11.00 ограничат движение транспорта на площади Первого Мая и приостановят два направления:

по ул. Кремлевской — по направлению от ул. Профессора Нужина до площади Первого Мая;

по ул. Лобачевского — по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской;

по ул. Астрономической — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской;

по ул. Кави Наджми — по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской;

по ул. Мусы Джалиля — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;

по ул. Чернышевского — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;

по ул. Пушкина — от ул. Карла Маркса до здания Национального музея Татарстана;

по ул. Большой Красной — от ул. Муштари до ул. Пушкина;

по ул. Театральной — от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной.

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Татьяна Демина