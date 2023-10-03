В Казани на этой неделе закроют мобильные пункты вакцинации у станций метро

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в пятницу, 6 октября, мобильные пункты вакцинации у станций метро завершат работу. В Управлении здравоохранения города заявили, что это связано с погодными условиями.

Пункты вакцинации у шести станций казанского метро — «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная» — работают с 4 сентября. Изначально привиться можно было с 8.00 до 19.00, за исключением перерыва работников на обед с 13.00 до 14.00.

С 26 сентября из-за сокращения продолжительности светового дня мобильные пункты вакцинации у станций метро Казани изменили график работы. Они работают с 8.00 до 18.00.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Продолжат свою работы пункты вакцинации в казанских торговых центрах «Парк Хаус» и «Южный». Их открыли 15 сентября. Сделать прививку можно ежедневно с 10.00 до 20.00.



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Татьяна Демина