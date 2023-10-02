В Татарстане консультантов мировых судей переименовали в помощников

Кабмин Татарстана переименовал консультантов мировых судей в помощников. Соответствующие изменения в структуре аппаратов мировых судей утвердил премьер-министр республики Алексей Песошин.

В постановлении сказано, что на этой должности в регионе трудятся 190 человек. Их оклад составляет 20 657 рублей. Суммарно на ежемесячную зарплату помощников мировых судей из бюджета республики тратят порядка 3,9 млн рублей.

В обязанности помощников входит: проведение приемов граждан с мировым судьей, составление отчетов и справок по запросам вышестоящих судов о его деятельности, контроль ведения документов первичной статистической отчетности и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О подобных планах «Реальное время» писало еще в августе. Подробности — в объемном материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов