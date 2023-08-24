«Точнее отражает функционал работника»: консультантов мировых судей в Татарстане переименуют в помощников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В структуре аппаратов мировых судей в Татарстане произойдут изменения — там переименуют консультантов в помощников. Как сообщили «Реальному времени» в Минюсте республики, новое наименование должности точнее отражает функционал работника, который, отметим, пополнится новым направлением. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В районных судах республики должность с аналогичными функциональными обязанностями называется «помощник судьи»

Изменения вносят в постановление Кабмина Татарстана от 12 ноября 2007 года «Об утверждении структуры и штатного расписания аппаратов мировых судей Республики Татарстан». На данный момент они включают следующие должности:

консультант;

секретарь судебного заседания;

старший специалист второго разряда — заведующий канцелярией;

специалист второго разряда.

Теперь же предлагается переименовать консультанта в помощника судьи.

— Новое наименование должности точнее отражает функционал работника. В районных судах республики должность с аналогичными функциональными обязанностями называется «помощник судьи», — пояснили «Реальному времени» в Министерстве юстиции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помощник будет проводить приемы граждан с мировым судьей, составлять отчеты и справки по запросам вышестоящих судов о его деятельности. Также в перечень обязанностей входит:

контролировать ведение документов первичной статистической отчетности, своевременное и полное внесение сведений по делам в программу автоматизированного судебного делопроизводства;

направлять в Управление Судебного департамента в Татарстане данные отчетов по уголовным делам на подсудимых;

систематизировать законодательную и судебную практики вышестоящих судов и информировать сотрудников об изменениях в законодательстве, о судебной практике вышестоящих судов, а также проводить учебу с работниками аппаратов мирового судьи;

подготавливать ответы на запросы Минюста, Верховного суда Татарстана, Управления Судебного департамента в РТ, а также других органов власти и граждан и т. д.

После вступления поправок в силу к обязанностям добавится еще одна функция — подготовка проектов судебных актов по поручению мирового судьи.

В июле число консультантов-помощников увеличили на 35 человек

Всего в Татарстане действуют 190 мировых судей, их работу обеспечивают сотрудники аппаратов. В конце июля количество должностей увеличили с 786,5 до 821,5 — за счет роста числа консультантов: было их 155, а стало 190, по числу судей. Общий месячный фонд оплаты труда по должностным окладам тоже вырос — с 14,3 до 15 миллионов рублей.

Его размер составляет 20 657 рублей — как у секретаря судебного заседания, которых тоже 190 человек. Отметим, что это самые большие оклады в аппарате. В месяц на них тратят почти по 4 миллиона рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помимо мировых судей, консультантов и секретарей, в аппарат входят 165 заведующих канцелярией и 176 специалистов второго разряда. В сумме там работает 721 государственный гражданский служащий (не включая судей). Еще в штате 100 работников, 64,5 ставки уборщика, 15 рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 19 старших специалистов третьего и четвертого разрядов, два водителя

«Глобальная проблема — это текучесть кадров в аппарате мировых судей»

Напомним, в прошлом году в Татарстане уволилось больше трети кадрового состава аппарата мировых судей. Об этом на итоговой коллегии Министерства юстиции республики рассказал тогдашний председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

— Глобальная проблема — это текучесть кадров в аппарате мировых судей. В 2022 году уволилось 38% кадрового состава мировых судей, или 259 человек, — сообщил он.

По его словам, Татарстан оказывает «серьезную финансовую поддержку» работникам аппарата мировых судей — решен вопрос об их ежеквартальном дополнительном материальном стимулировании. В 2022 году их среднемесячное содержание выросло более чем на 10%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тогда же глава Министерства юстиции Татарстана Рустем Загидуллин сообщил, что среднегодовая нагрузка на одного мирового судью в республике составляет более 3,3 тысячи дел. Всего за 2022 год ими рассмотрено 628 тысяч дел.

Судебные участки создаются исходя из численности населения — на один должно приходиться от 15 до 23 тысяч человек.

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Дарья Пинегина