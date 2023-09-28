За неделю в Татарстане подорожали помидоры, бананы и яйца

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 18 по 25 сентября зафиксировали рост средних цен на некоторые продукты питания. В списке подорожавшей продукции оказались свежие помидоры, чай, куриные яйца, свежая белокочанная капуста и бананы.



Лидером по росту средней цены в Татарстане с 18 по 25 сентября стали свежие помидоры. За этот период они подорожали на 7,67%, до 90,14 рубля за килограмм.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На другие продукты питания динамика роста средних цен в республике за неделю сложилась следующим образом:

бананы — на 6,25%, до 120,78 руб./кг;

куриные яйца — на 4,74%, до 70,86 рубля за упаковку из 10 штук;

сухие молочные смеси для детского питания — на 1,55%, до 1075,36 руб./кг;

черный байховый чай — на 1,08%, до 945,84 руб./кг;

сахар-песок — на 1,03%, до 69,64 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 1,01%, до 659,48 руб./кг.

Также в республике подорожали свинина и говядина (кроме бескостного мяса), сливочное масло, творог, соль, пшеничная мука, пшено, курятина (кроме куриных окорочков), полукопченая колбаса, сосиски и сардельки. Минимально выросли средние цены на мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, мороженую неразделанную рыбу, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, гречку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, следует из данных Татарстанстата.

С 18 по 25 сентября в Татарстане подешевела большая часть овощей «борщевого набора» — морковь (-7,55%), лук (-2,73%), картофель (-1,7%) и столовая свекла (-1,25%), а также яблоки и свежие огурцы. Без изменения за неделю осталась средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) и печенья — 618,8 рубля и 208,72 рубля за килограмм соответственно.

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Татьяна Демина