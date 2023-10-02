Объем автокредитования в Татарстане вырос в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана за январь — август 2023 года взяли на покупку машин в общей сложности кредиты на 34,2 млрд рублей. Сумма оказалась в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По темпу роста объема автокредитования Татарстан стал лидером (+99,5%). Следом идут Башкортостан (+98,2%), Белгородская область (+96,1%), Оренбургская область (+94,1%), Ростовская область (+91,5%) и Омская область (+91,2%).

По объему автокредитования Татарстана занял 5-е место среди 30 российских регионов-лидеров. Республика уступила Москве (69,6 млрд), Московской области (53,8 млрд), Санкт-Петербургу (45,9 млрд) и Краснодарскому краю (34,7 млрд).

В целом в России, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, в январе — августе 2023 года выдали автокредитов на сумму 762,6 млрд рублей. Это на 76,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 5,7% выше показателя за восемь месяцев 2021-го.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Существенный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом обусловлен эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022 года. Увеличение объемов автокредитования в последнее время также объясняется возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, за август 2023 года в Татарстане выдали 3,9 тысячи кредитов на покупку автомобиля — на 3,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Их средний размер составил 1,44 млн рублей, что на 3,6% больше, чем в июле.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина